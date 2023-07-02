Jika ke Belitung Timur, pecinta kuliner dapat mencoba makanan khas bernama pumpuk. Berbahan dasar tepung singkong dan parutan kelapa, pumpuk biasanya dinikmati bersama dengan ikan asin, abon atau pais ikan. Ada dua varian pumpuk yakni yang basah dan kering,

Untuk membuatnya, tepung singkong, parutan kelapa,garam dan air diaduk hingga bercampur rata. Untuk pumpuk basah melalui proses pengukusan.

Sedangkan pumpuk kering dipanggang di kuali, setelah matang pumpuk siap disajikan. Dengan paduan ikan asin atau abon membuat kuliner ini semakin nikmat

(fru)

