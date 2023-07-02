Penginapan model glamor camping atau glamping diminati wisatawan. Salah satunya yang ada di Desa Gudang Kahuripan, Lembang, Jabar.

Glamping menawarkan sensasi menghadap Gunung Tangkuban Perahu. Beragam tipe tenda dan kabin mewah bisa dipilih untuk berlibur.

Terdapat 41 glamping mulai dari tipe dua orang hingga empat orang. Fasilitasnya ada lemari, kasur, meja, kursi dan sarapan hangat pagi hari.

Harga tergantung fasilitas dan mulai dipatok dengan kisaran Rp3.400.000.

Kontributor: Yuwono

Produser: B.Lilia Nova

