Limbah diduga beracun tumpah di Jalan Kabupaten Bogor, Jabar, Sabtu (1/7). Limbah awalnya dibawa oleh truk dan terjatuh hingga berserakan di jalan. TKP tepatnya di Jalan Raya Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jabar.

Besi pengait bak truk diduga lepas hingga limbah yang dibawa tumpah. Selain membuat jalanan licin, limbah juga mengeluarkan bau busuk.

Saat ini, Minggu (2/7) tumpukan limbah yang jatuh sudah dibersihkan.

Kontributor: Cahyat Suptriatna

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

