Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dikabarkan pingsan saat menghadiri puncak acara Hari Ulang Tahun ke-77 Bhayangkara. Rahmat Bagja diduga terjatuh tepat di area masuk VVIP dekat dengan Patung Panah Lobby Barat GBK.

Momen Rahmat Bagja pingsan terjadi saat hendak menaiki mobil boogie untuk keluar dari area kawasan GBK. Rahmat Bagja langsung ditolong dengan alat bantu pernapasan yang sudah berada di area mobil boogie.

Dua ambulance dari dokter kepolisian datang untuk mengevakuasi Rahmat ke Rumah Sakit TNI AL Mintoharjo Benhil Jakarta Pusat.

Kontributor: Jonathan Simanjuntak

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News