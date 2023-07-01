...

Korps Musik Ramaikan HUT Bhayangkara di Polresta Sidoarjo

Sabtu 01 Juli 2023 21:00 WIB
Ada yang berbeda di Peringatan HUT ke-77 Bhayangkara di Polresta Sidoarjo tahun ini. Biasanya, peringatan HUT Bhayangkara menggunakan musik rekaman untuk mengiringi upacara bendera. 
 
Tahun ini iringan musik upacara menggunakan live musik yang dimainkan oleh  anggota polisi lalu lintas. 27 anggota polisi lalu lintas Polresta Sidoarjo dengan piawai memainkan musik drumband. 
 
Korps musik memang saja baru dibentuk Polresta Sidoarjo. Korps ini dibentuk dengan latar belakang anggota yang hobi bermain musik.
 
Selama puluhan tahun, baru tahun ini Polresta Sidoarjo memiliki korps musik. Korps musik siap diturunkan dalam berbagai momen upacara penting di lingkungan Polresta Sidoarjo.
 
Kontributor: Pramono
Produser: Dinda Elita

