Inilah kemacetan di jl Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat. Ribuan kendaraan baik motor maupun mobil terjebak kemacetan. Kemacetan terjadi karena peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Bandung Barat.

Kemacetan juga disebabkan adanya jalan rusak dan longsor. Kemacetan di Jl Kolonel Masturi mengular hingga tiga kilometer. Kepadatan arus lalu lintas di Kab. Bandung Barat diprediksi akan berlanjut hingga Hari Minggu.

Kontributor: Sondi Agung

Produser: Dinda Elita

