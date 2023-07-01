...

Ribuan Kendaraan di Kabupaten Bandung Barat Terjebak Macet saat Libur Lebaran

Sondi Agung, Jurnalis · Sabtu 01 Juli 2023 18:35 WIB
Inilah kemacetan di jl Kolonel Masturi Kabupaten Bandung Barat. Ribuan kendaraan baik motor maupun mobil terjebak kemacetan. Kemacetan terjadi karena peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Bandung Barat.
 
Kemacetan juga disebabkan adanya jalan rusak dan longsor. Kemacetan di Jl Kolonel Masturi mengular hingga tiga kilometer. Kepadatan arus lalu lintas di Kab. Bandung Barat diprediksi akan berlanjut hingga Hari Minggu.
 
Kontributor: Sondi Agung
Produser: Dinda Elita

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

