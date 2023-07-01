Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77 yang bertepatan pada 1 Juli 2023. Yudo pun berharap sinergi antara TNI-Polri semakin solid khususnya menghadapi ancaman polarisasi yang marak terjadi di tahun politik, perhelatan pemilu serentak mendatang.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) ini menyampaikan institusi Polri yang memasuki tahun ke-77, sebagai lembaga yang terus bertransformasi menjadi lebih baik.

*atribusi:Twitter/@DivHumas_Polri

Reporter : Muhammad Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

