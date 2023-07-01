...

Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-77, Panglima TNI Sinergi Solid Hadapi Ancaman Polarisasi Bangsa

Muhammad Farhan, Jurnalis · Sabtu 01 Juli 2023 16:31 WIB
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77 yang bertepatan pada 1 Juli 2023. Yudo pun berharap sinergi antara TNI-Polri semakin solid khususnya menghadapi ancaman polarisasi yang marak terjadi di tahun politik, perhelatan pemilu serentak mendatang. 
 
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) ini menyampaikan institusi Polri yang memasuki tahun ke-77, sebagai lembaga yang terus bertransformasi menjadi lebih baik. 
 
