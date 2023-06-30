...

Bali Catat Ada 300 Kasus Positif Rabies, 4 Meninggal Dunia

Indira Arri, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 07:16 WIB
Dinkes Bali mencatat 300 kasus positif rabies sepanjang tahun 2023. Empat di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Empat kasus itu terjadi di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Badung. 
 
Sebanyak 300 kasus itu dinyatakan positif dari total 19.035 kasus gigitan anjing rabies di Bali. Pemprov Bali melalui Dinkes belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Pasalnya, salah satu parameter KLB adalah menyoal kasus kematian.
 
Pada tahun 2022 sendiri, Bali mencatat 22 kasus kematian akibat rabies. KLB baru bisa ditetapkan jika angka kematian meningkat dua kali lipat pada tahun ini.
 
Ketersediaan vaksin anti-rabies di Bali sendiri saat ini mencapai 63 ribu dosis hingga akhir tahun.
 
Kontributor: Indira Arri 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

