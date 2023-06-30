...

Serunya Berwisata di Ledok Sambi Yogyakarta, Bermain Flying Fox hingga Paint Ball

Galih Wisma, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 13:31 WIB
Ledok Sambi di Yogyakarta dapat menjadi pilihan wisata pada libur panjang Anda. Wisata di lereng Merapi ini memiliki suasana asri dengan bentangan sungai kecil yang panjang. Objek wisata ini menjadi tempat favorit untuk liburan keluarga bersama anak-anak
 
Di lahan seluas 3 hektare, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana bermain. Seperti flying fox sepajang 250 meter yang melintas di atas hamparan Kali Kuning.
 
Area paint ball di mana setiap orang akan mendapat 50 peluru setiap bermain. Anda juga bisa berkemah di pinggir sungai dengan membayar Rp35 ribu per orang. Atau cukup bersantai dengan bermain di aliran sungai yang dangkal.
 
Tempat ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 4.30 sore tanpa biaya tiket  masuk. Pengelola hanya menyediakan kotak sukarela bagi pengunjung. 
 
Kontributor: Galih Wisma
Produser: Reza Ramadhan

