Siang menjelang sore, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung disergap macet. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta masuk ke Bandung sejak Jumat (30/6) pagi.

Arus kendaraan masuk ke Gerbang Tol (GT) Pasteur cukup padat hingga menyebabkan antrean sepanjang 1km. Hingga pukul 12.00 WIB, data mencatat 11.500 kendaraan masuk melalui GT Pasteur.

Mengalami lonjakan dari hari sebelumnya sekitar 8.700 kendaraan. Arus kendaraan masuk diperkirakan terjadi hingga malam hari.

Pantauan lalu lintas di dalam kota, kepadatan kendaraan tampak di Jalan Sukajadi. Kendaraan didominasi plat B tersebut diperkirakan akan menuju Jalan Setiabudi dan Lembang. Begitu pun di Jalan Cihampelas, Dago dan Jalan Surapati, terpantau padat cenderung macet.

