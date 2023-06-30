...

Tim Juleha Sembelih Sapi Kurban Jokowi di Masjid Al Akbar Surabaya

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Jum'at 30 Juni 2023 15:00 WIB
Beginilah proses penyembelihan hewan kurban milik Presiden Jokowi, di Masjid Al Akbar Surabaya, Jatim, Jumat (30/6). 
 
Sapi kurban tersebut memiliki berat 1,15 ton. Karena besar, proses penyembelihan pun dilakukan tenaga profesional Juleha. 
 
Proses penyembelihan pun hanya dilakukan dalam enam menit. Sedangkan untuk proses pemotongan tulang dilakukan dengan mesin. 
 
Usai penyembelihan, daging sapi kemudian diperiksa oleh dokter hewan. Tujuannya untuk menyatakan bahwa daging tersebut layak untuk dikonsumsi. 
 
Kontributor: Rahmat Ilyasan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

