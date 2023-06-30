Beginilah proses penyembelihan hewan kurban milik Presiden Jokowi, di Masjid Al Akbar Surabaya, Jatim, Jumat (30/6).

Sapi kurban tersebut memiliki berat 1,15 ton. Karena besar, proses penyembelihan pun dilakukan tenaga profesional Juleha.

Proses penyembelihan pun hanya dilakukan dalam enam menit. Sedangkan untuk proses pemotongan tulang dilakukan dengan mesin.

Usai penyembelihan, daging sapi kemudian diperiksa oleh dokter hewan. Tujuannya untuk menyatakan bahwa daging tersebut layak untuk dikonsumsi.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

(fru)

