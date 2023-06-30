Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, pada Jumat (30/6/2023), pukul 09.00 WIB. Gempa tersebut dipastikan tidak menimbulkan tsunami.

Pusat gempa berada di 211 kilometer barat laut Tanimbar, sementara kedalaman gempa berada di 160 kilometer di bawah permukaan laut.

Warga Tanimbar diminta untuk mengantisipasi adanya gempa susulan.

Kontributor: Arie Dwi Satrio

Produser: Reza Ramadhan

