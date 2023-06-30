Dua rumah warga hangus terbakar, di Kampung Cikadu, Palabuhanratu, Sukabumi, Kamis (29/6) pukul 22.43 WIB.

Dua rumah semi-permanen itu terbakar hebat karena kontruksi bangunan terbuat dari kayu. Proses pemadaman pun berlangsung lama karena api terus membesar.

Api dapat dipadamkan sekitar pukul 00.20 WIB dibantu dengan warga sekitar

