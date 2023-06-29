Ribuan warga memadati kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2023). Sekeliling masjid penuh, bahkan jemaah membeludak hingga pintu masuk masjid. Kawasan halaman masjid bahkan terlihat bak lautan manusia.

Banyak jemaah yang mencari sudut-sudut kosong di pelataran masjid. Jemaah salat Id bahkan mengular hingga di depan kali atau pintu air Istiqlal. Pemerintah menetapkan Iduladha 1444 H jatuh pada Kamis, (29/6/2023).

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News