Ribuan warga memadati kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2023). Sekeliling masjid penuh, bahkan jemaah membeludak hingga pintu masuk masjid. Kawasan halaman masjid bahkan terlihat bak lautan manusia.
Banyak jemaah yang mencari sudut-sudut kosong di pelataran masjid. Jemaah salat Id bahkan mengular hingga di depan kali atau pintu air Istiqlal. Pemerintah menetapkan Iduladha 1444 H jatuh pada Kamis, (29/6/2023).
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: B.Lilia Nova
