Presiden Jokowi Salat Iduladha di Gedung Agung Yogyakarta Bersama Ribuan Warga

Kamis 29 Juni 2023 08:00 WIB
Presiden Joko Widodo menggelar salat Iduladha di Yogyakarta, Kamis (29/6). Jokowi salat di komplek Gedung Agung Istana Kepresidenan di Titik Nol. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti salat Iduladha bersama presiden. Suasana mendung menambah syahdu pelaksanaan salat Iduladha.
 
Sholat Idul Adha dimulai pukul 06.30 WIB, dan selesai pukul 07.00 WIB. Salat hari raya kurban itu dipimpin oleh Khatib KH Jaufar Mustofa.
 
Reporter: Erfan Erlin
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

