Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka salat Iduladha bersama dengan ribuan umat islam di Halaman Balai Kota Solo, Kamis (29/6). Gibran tidak ikut rombongan keluarga Presiden Jokowi yang melaksanakan Salat iduladha di Yogyakarta. Salat di Balaikota Solo diimami Ustaz Zulfa Ahmad Al Hafidz yang setiap hari bertugas sebagai Imam Besar Masjid Agung Solo.

Gibran mengaku tidak menyusul Presiden Jokowi ke Yogyakarta karena banyak kegiatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beserta ibu Iriana melaksanakan salat Iduladha 1444 Hijriah di Halaman Istana Kepresidenan yogyakarta.

(fru)

