Tidak Ikut Jokowi Salat Idul Adha di Yogya, Gibran: Banyak Kegiatan di Solo

Septyantoro, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 20:19 WIB
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka salat Iduladha bersama dengan ribuan umat islam di Halaman Balai Kota Solo, Kamis (29/6). Gibran tidak ikut rombongan keluarga Presiden Jokowi yang melaksanakan Salat iduladha di Yogyakarta. Salat di Balaikota Solo diimami Ustaz Zulfa Ahmad Al Hafidz yang setiap hari bertugas sebagai Imam Besar Masjid Agung Solo.
 
Gibran mengaku tidak menyusul Presiden Jokowi ke Yogyakarta karena banyak kegiatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo beserta ibu Iriana melaksanakan salat Iduladha 1444 Hijriah di Halaman Istana Kepresidenan yogyakarta.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

