Polres Metro Jakpus Gerebek Rumah Praktik Aborsi Ilegal di Kemayoran

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 17:00 WIB
Rumah dua lantai di Jalan Mirah Delima, Kemayoran, Jakpus digerebek polisi. Diamankan tujuh orang, tiga pelaku dan empat wanita muda diduga pasien aborsi. Penggerebekan dilakukan saat aborsi pada seorang pasien sedang dilakukan
 
Sedangkan pasien lainnya sedang beristirahat usai menjalani aborsi. Pemilik rumah tidak mengetahui jika rumahnya jadi klinik aborsi ilegal. Rumah disewakan kepada pelaku sejak dua bulan lalu. Saat ini, Kamis (29/6/2023) pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

