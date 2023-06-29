Rumah dua lantai di Jalan Mirah Delima, Kemayoran, Jakpus digerebek polisi. Diamankan tujuh orang, tiga pelaku dan empat wanita muda diduga pasien aborsi. Penggerebekan dilakukan saat aborsi pada seorang pasien sedang dilakukan

Sedangkan pasien lainnya sedang beristirahat usai menjalani aborsi. Pemilik rumah tidak mengetahui jika rumahnya jadi klinik aborsi ilegal. Rumah disewakan kepada pelaku sejak dua bulan lalu. Saat ini, Kamis (29/6/2023) pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi

(fru)

