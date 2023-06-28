...

Iduladha Hari Rabu, Muhammadiyah Jakut Laksanakan Pemotongan Hewan Kurban Besok

Yohannes Tobing, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 17:30 WIB
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Utara melaksanakan ibadah salat Idul Adha, Rabu (28/6/2023). Salat Iduladha serentak di puluhan Masjid Muhamadiyah di enam wilayah Jakarta Utara. Meski salat di lebih awal, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan serentak, Kamis (29/6/2023) besok
 
Hal ini sebagai bentuk penghormatan pada sebagian umat yang masih menjalankan puasa Arafah. Salat Iduladha ini di gelar 25 Masjid di wilayah Jakarta Utara. Ibadah salat ied diikuti ratusan warga besar Muhammadiyah

