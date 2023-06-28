Beginilah suasana kemeriahan takbir keliling yang diselenggarakan remaja masjid di Sleman, Yogyakarta, Selasa (27/6) malam. Sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, ribuan remaja masjid tersebut tampak antusias.

Ribuan remaja dari 26 mushola dan masjid menyuguhkan kebolehan melalui pertunjukan display disepanjang rute Jalan Ambarketawang. Festival takbir Ambarketawang ini merupakan event religius yang menampilkan sebuah atraksi seni dan budaya.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News