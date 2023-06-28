Usai wukuf di Arafah jemaah haji mulai bergerak ke Muzdalifah, Rabu (28/6). Di Muzdalifah jemaah akan melakukan mabit atau menginap semalam.

Jemaah haji mengumpulkan batu untuk lempar jumrah di Jamarat, Mina. Bagi jemaah haji yang mengambil nafar awal, mereka mengambil batu 49 butir.

Sementara nafar sani mengambil batu sebanyak 70 butir. Hal itu disampaikan Kasi Bimbingan Ibadah Daker Madinah Yendra Al Hamidy.

Reporter: Sucipto

Produser: B.Lilia Nova

