Jemaah Haji Indonesia Bergerak ke Muzdalifah Usai Wukuf

Sucipto, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 13:31 WIB
Usai wukuf di Arafah jemaah haji mulai bergerak ke Muzdalifah, Rabu (28/6). Di Muzdalifah jemaah akan melakukan  mabit atau menginap semalam.
 
Jemaah haji mengumpulkan batu untuk lempar jumrah di Jamarat, Mina. Bagi jemaah haji yang mengambil nafar awal, mereka mengambil batu 49 butir.
 
Sementara nafar sani mengambil batu sebanyak 70 butir. Hal itu disampaikan Kasi Bimbingan Ibadah Daker Madinah Yendra Al Hamidy.
 
Reporter: Sucipto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

