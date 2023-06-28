Arus kendaraan di ruas Jalan Tol Cipali Km 79, sekitar Desa Cimahi Kecamatan Campaka, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Palimanan, Cirebon, terpantau padat lancar, Rabu (28/6/2023). Kepadatan ini mengular panjang hingga beberapa kilometer

Kepadatan terjadi karena memasuki libur panjang Iduladha. Liburan panjang, warga memilih mudik dan berlibur ke tempat wisata di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Selain itu, ada penyempitan jalan akibat pengerjaan penambahan lajur di jalan tol. Kepadatan ini diprediksi akan berlangsung hingga 4 hari ke depan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News