Warga Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi digegerkan dengan pasutri yang tewas dengan cara mengenaskan. Diketahui sang istri, Ida Dwi (27) ditemukan tewas tergeletak di lantai.

Sementara sang suami, Prico Dwi Prama (24) ditemukan dalam kondisi tergantung di kandang ayam. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh keponakan sang suami.

Tak lama setelah mengetahui pintu depan rumah terkunci rapat saksi menuju belakang rumah dan mengetahui sang paman sudah tergantung di kandang ayam. Belum diketahui secara pasti penyebab tewasnya pasutri tersebut.

