Mengenaskan! Pasutri di Banyuwangi Ditemukan Tewas, Istri Tergeletak dan Suami Tergantung

Eris Utomo, Jurnalis · Rabu 28 Juni 2023 15:00 WIB
Warga Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi digegerkan dengan pasutri yang tewas dengan cara mengenaskan. Diketahui sang istri, Ida Dwi (27) ditemukan tewas tergeletak di lantai.
 
Sementara sang suami, Prico Dwi Prama (24) ditemukan dalam kondisi tergantung di kandang ayam. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh keponakan sang suami.
 
Tak lama setelah mengetahui pintu depan rumah terkunci rapat saksi menuju belakang rumah dan mengetahui sang paman sudah tergantung di kandang ayam. Belum diketahui secara pasti penyebab tewasnya pasutri tersebut.
 
Kontributor: Eris Utomo
Produser: Akira Aulia W

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

