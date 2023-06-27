ITS Surabaya meluncurkan mobil hemat energi Sapuangin XI Evo 3. Mobil urban ini akan ikut kompetisi ASIA Shell Eco-Marathon, 4-9 Juli. Kompetisi tingkat internasional itu digelar di Sirkuit Mandalika, NTB.
Sapuangin generasi terbaru memiliki keunggulan dari pendahulunya. Di antaranya pembakaran bahan bakar lebih sempurna dan pengembangan bodi.
Kontributor: Yudha Prawira
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow