ITS Surabaya meluncurkan mobil hemat energi Sapuangin XI Evo 3. Mobil urban ini akan ikut kompetisi ASIA Shell Eco-Marathon, 4-9 Juli. Kompetisi tingkat internasional itu digelar di Sirkuit Mandalika, NTB.

Sapuangin generasi terbaru memiliki keunggulan dari pendahulunya. Di antaranya pembakaran bahan bakar lebih sempurna dan pengembangan bodi.

Kontributor: Yudha Prawira

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

