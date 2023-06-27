Pengumuman salat Iduladha jatuh pada tanggal 28 Juni 2023, Selasa (27/6). Hal itu karena sesuai hasil perhitungan melalui metode hisab hakiki wujudul hilal.

Pengumuman itu dilakukan di Gedung PWM Muhammadiyah, Surabaya, Jatim. Sementara penyembelihan hewan kurban pada 29 Juni 2023.

Meski ada perbedaan salat Iduladha tetapi hal itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Kesempatan menyembelih hewan kurban sesuai aturan disediakan selama 4 hari.

PWM Jatim telah menyiapkan lokasi salat Iduladha secara masif dan menyebar di Jawa Timur.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

