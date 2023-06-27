Puluhan jemaah tarekat Naqsabandiyah menggelar Salat Iduladha, Selasa (27/6). Jemaah berada di Desa Marindal, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sebelumnya, jemaah sudah melakukan takbiran untuk menyambut Iduladha. Iduladha dirayakan lebih awal berdasarkan hitungan Hisab Qomariyah.

Hari raya kurban jemaah Naqsabandiyah lebih awal dibanding pemerintah.

Kontributor: Aminurasid

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News