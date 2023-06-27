Jakarta Fair Kemayoran 2023 hadir dengan beragam diskon, Selasa (27/6). Pengunjung dimanjakan dengan wisata kuliner, hingga produk kecantikan. Tidak sampai di situ saja banyak gerai menawarkan diskon besar-besaran.

Seperti di Hall Beauty, brand lokal yang menawarkan berbagai diskon menarik. Produk yang ditawarkan seperti lip cream dipatok Rp35 ribu per dua item.

Untuk kuteks, tiga item cukup membayar hanya dengan harga Rp10 ribu. Hall Beauty juga menyediakan sandal unik Rp100 ribu per dua item.

Reporter: Melati Pratiwi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

