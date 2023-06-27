PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang Mario Dandy dan Shane Lukas pada Selasa (27/6/2023). Mantan kekasih Mario Dandy, anak AG dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sabagai saksi. Anak AG tampak menggunakan hoodie cream dan kaos putih duduk di kursi saksi

Saat bersaksi, keterangan anak AG masih tetap sesuai dengan yang disampaikan, saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam perkaranya dahulu.

Pengacara anak AG, Mangatta Toding Allo memaparkan dalam jalannya sidang, Mario Dandy menyangkal kesaksian mantan kekasihnya itu.

Sedangkan Shane Lukas justru mengakui dan membenarkan kesaksian anak AG. Namun, dia tak merincikan poin apa saja yang disangkal Mario.

