Sidang Lanjutan Mario Dandy, Anak AG Dihadirkan Jadi Saksi

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 17:38 WIB
PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang Mario Dandy dan Shane Lukas pada Selasa (27/6/2023). Mantan kekasih Mario Dandy, anak AG dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sabagai saksi. Anak AG tampak menggunakan hoodie cream dan kaos putih duduk di kursi saksi
 
Saat bersaksi, keterangan anak AG masih tetap sesuai dengan yang disampaikan, saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam perkaranya dahulu.
 
 Pengacara anak AG, Mangatta Toding Allo memaparkan dalam jalannya sidang, Mario Dandy menyangkal kesaksian mantan kekasihnya itu.
 
Sedangkan Shane Lukas justru mengakui dan membenarkan kesaksian anak AG. Namun, dia tak merincikan poin apa saja yang disangkal Mario.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

