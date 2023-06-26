Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku siap jika nantinya Jakarta International Stadium (JIS) terpilih sebagai salah satu venue Piala Dunia U-17 pada bulan November 2023

Berbagai kesiapan mulai dari perkembangan fasilitas, lapangan, akses pemain hingga keselamatan sudah dipastikan oleh pihak Jakpro.

Pihak Jakpro juga telah berkomunikasi kepada pihak terkait terkait aksesibilitas menuju JIS