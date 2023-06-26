Menhan Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia diminta untuk melatih tentara-tentara di negara-negara Afrika. Hal tersebut disampaikan Prabowo kepada Presiden Jokowi saat menghadap ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/6) sore.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta Senin (26/6) sore. Selain membahas politik, Prabowo juga melaporkan mengenai kunjungan ke luar negerinya salah satunya terkait masalah geopolitik dunia.

(fru)

