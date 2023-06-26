...

Keluhkan Biaya UKT Tinggi, BEM UI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Rektorat

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 17:29 WIB
BEM Universitas Indonesia (UI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Lapangan Rotunda atau tepat di depan Kantor Rektorat UI, Beji, Depok, Jawa Barat pada Senin (26/6/2023) sore. Mereka memprotes biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang dipatok sejumlah fakultas di UI terlalu tinggi bagi calon mahasiswa baru (Camaba) 2023.
 
BEM UI mendata ada 100 lebih Camaba melaporkan keberatan finansial atas biaya UKT. Selain itu terdapat kurang lebih 10 Camaba yang berencana mengundurkan diri.

