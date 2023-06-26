Lima rumah kontrakan dan dua ruko terbakar di Jalan Pangkalan Jati 2, Kota Depok. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung kompor gas.

21 Petugas dan 7 mobil Damkar diterjunkan lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman karena kondisi jalan lantaran macet saat akhir pekan.

Selain itu, portal perumahan juga ditutup sehingga menghambat mobil Damkar masuk. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini

Kontributor: Iyungrizki

Produser : Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News