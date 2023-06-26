...

Api Lahap Rumah Kontrakan dan Ruko di Depok, 7 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 07:00 WIB
Lima rumah kontrakan dan dua ruko terbakar di Jalan Pangkalan Jati 2, Kota Depok. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang tabung kompor gas.
 
21 Petugas dan 7 mobil Damkar diterjunkan lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman karena kondisi jalan lantaran macet saat akhir pekan.
 
Selain itu, portal perumahan juga ditutup sehingga menghambat mobil Damkar masuk. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini
 
Kontributor: Iyungrizki
Produser : Nofellisa

(fru)

Berita Terkait

