Cegah Penyakit Menular pada Jemaah Haji, Arab Saudi Siapkan Kendaraan Canggih

Endang Gunawan dan Dedi Prasetia, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 22:00 WIB
Arab Saudi membuka penuh ibadah haji tahun ini pascapandemi Covid-19. Arab Saudi menerima jemaah dari berbagai negara. Jelang wukuf di Arafah, Pemerintah Saudi menyiagakan kendaraan canggih untuk memantau penyakit menular.
 
Kendaraan itu adalah Mobile Infectious Diseases Unit (MIDU). Kendaraan ini disiapkan untuk menjaga keselamatan jamaah haji dan mendekteksi penyakit menular berisiko tinggi. Otoritas kesehatan masyarakat Arab Saudi menyiapkan dua unit. Kendaraan ini akan diturunkan saat wukuf di Arafah.  
 
Reporter : Dedi Prasetia dan Endang Gunawan
Produser : Nofellisa

(fru)

