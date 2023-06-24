Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sering bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J Mahessa saat ada kegiatan di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Ganjar saat ditemui di rumah duka, Sabtu (24/6/2023).
Bahkan, Ganjar mengaku pernah menanyakan kondisi Desmond, karena ia melihat Wakil Ketua Komisi III DPR RI nampak kurang sehat.
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Reza Ramadhan
