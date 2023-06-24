Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenang sosok Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J Mahessa sebagai aktivis yang bekerja sangat besar untuk membangun partai. Hal ini disampaikan Prabowo saat ditemui melayat di rumah duka Desmond Sabtu (24/6/2023).

Ia juga telah bertemu keluarga Desmond dan berharap yang ditinggalkan bisa tabah.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News