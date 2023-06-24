Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di rumah duka Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J Mahessa di Pasar Minggu, Sabtu (24/6/2023).

Kedatangan Prabowo didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Mewakili partai, Muzani mengatakan Partai Gerindra merasa sangat kehilangan atas kepergian salah satu kader terbaiknya.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News