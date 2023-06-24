Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang melayat ke rumah duka Salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Desmond J Mahessa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ganjar tiba Sabtu (24/6/2023) bersama politisi PDIP, Ahmad Basarah.

Di mata Ganjar, Desmond merupakan orang baik dan selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Rencananya jenazah akan dimakamkan di Komplek Pemakaman Al Azhar Karawang Barat

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

