...

Kabar Duka, Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia

Felldy Utama, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 08:30 WIB
A A A
Kabar duka datang dari salah satu Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahessa yang meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (24/6/2023).
 
Kabar tersebut dibenarkan Waketum DPP Partai Gerindra yang juga kolega Desmond di DPR, Habiburokhman 
 
Belum diketahui penyebab kematian pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
 
Selanjutnya, jenazah akan segera dibawa ke rumah duka di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 
Reporter: Felldy Utama
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

