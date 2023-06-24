Kabar duka datang dari salah satu Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahessa yang meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (24/6/2023).

Kabar tersebut dibenarkan Waketum DPP Partai Gerindra yang juga kolega Desmond di DPR, Habiburokhman

Belum diketahui penyebab kematian pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Selanjutnya, jenazah akan segera dibawa ke rumah duka di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Reporter: Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

