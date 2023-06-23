...

Jemaah Haji Embarkasi Solo Kuota Tambahan jadi Penutup Tiba di Madinah

Sucipto, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 16:50 WIB
A A A
Jemaah haji Kloter 99 Embarkasi Solo jadi penutup kuota tambahan tiba di Hotel Al Andalus Golden Palace. Mereka tiba melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, pukul 01.05 WAS. Sebanyak 306 jemaah haji kloter SOC 99 kuota tambahan tiba di Bandara Madinah
 
Ada tiga kloter terakhir yang tiba di Madinah yakni kloter 13 Embarkasi Lombok (LOP 13), kloter 98 dan 99 Embarkasi Solo (SOC 98 dan SOC 99). Proses kedatangan jemaah haji kuota tambahan ini berlangsung lancar. Jemaah haji kuota tambahan selanjutnya akan didorong ke Makkah untuk melakukan persiapan puncak ibadah haji

