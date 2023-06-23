Beginilah pemandangan Masjidil Haram beserta Ka'bah dari atas gedung Royal Clock Tower, Makkah, Arab Saudi. Disini juga kita bisa melihat langsung jam yang memiliki ukuran 35 kali lebih besar dari Big Ben, Inggris.

Jam ini dapat mengeluarkan azan yang bisa terdengar hingga 7 km. Royal Clock Tower merupakan gedung tertinggi ketiga di dunia dengan ketinggian mencapai 607 meter.

Reporter: Endang Gunawan, Dedi Prasetia

Produser: Reza Ramadhan

