Eksklusif! Memesonanya Pemandangan Ka'bah dari Atas Royal Clock Tower

Jum'at 23 Juni 2023 09:45 WIB
Beginilah pemandangan Masjidil Haram beserta Ka'bah dari atas gedung Royal Clock Tower, Makkah, Arab Saudi. Disini juga kita bisa melihat langsung jam yang memiliki ukuran 35 kali lebih besar dari Big Ben, Inggris.
 
Jam ini dapat mengeluarkan azan yang bisa terdengar hingga 7 km. Royal Clock Tower merupakan gedung tertinggi ketiga di dunia dengan ketinggian mencapai 607 meter.
 
Reporter: Endang Gunawan, Dedi Prasetia
Produser: Reza Ramadhan

