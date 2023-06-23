...

Kaesang Ingin Maju Pilwalkot, Wali Kota Depok Beri Syarat Ini

Iyung Rizki, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 19:27 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara terkait munculnya nama Kaesang Pangarep yang dicalonkan maju dalam Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. Meski Pilkada belum dimulai, namun sejumlah baliho dan spanduk pencalonan Kaesang sudah tersebar di penjuru Kota Depok.
 
Mohammad Idris mengingatkan Kaesang atau siapa pun yang ingin berkontestasi untuk lebih memahami kondisi Kota Depok. Sebelumnya, Mohammad Idris merupakan Wali Kota yang menjabat 2 periode sebagai dan diusung Partai Keadilan Sejahtera.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

