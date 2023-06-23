Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara terkait munculnya nama Kaesang Pangarep yang dicalonkan maju dalam Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. Meski Pilkada belum dimulai, namun sejumlah baliho dan spanduk pencalonan Kaesang sudah tersebar di penjuru Kota Depok.

Mohammad Idris mengingatkan Kaesang atau siapa pun yang ingin berkontestasi untuk lebih memahami kondisi Kota Depok. Sebelumnya, Mohammad Idris merupakan Wali Kota yang menjabat 2 periode sebagai dan diusung Partai Keadilan Sejahtera.

