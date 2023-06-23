Panji Gumilang akan mendatangi kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jumat (23/6/2023). Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang rencananya akan memberikan klarifikasi kepada Tim Investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat. Namun diketahui, Ridwan Kamil tidak di Kantornya dikarenakan sedang tugas keluar kota

Seperti diketahui, Panji Gumilang dianggap membuat kegaduhan dengan pernyataan kontroversi Sehingga berbagai pihak hingga Pemprov turun tangan untuk melakukan investigasi.

