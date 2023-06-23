Tim Investigasi MUI Pusat, mengunjungi Mapolres Indramayu, Jumat (23/6/2023) pagi. Tim MUI berdiskusi guna menggali lebih dalam perihal kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu dan pemimpinnya Panji Gumilang.

Pihak MUI sendiri mengaku sudah mendapat fakta baru seputar Panji Gumilang dan Al-Zaytun. Kendati demikian, untuk menentukan langkah selanjutnya, MUI perlu penjelasan langsung dari Panji Gumilang sebagai upaya tabayyun.

