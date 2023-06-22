...

Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung 350 Km/Jam, Luhut: Lompatan Teknologi

Heri Purnomo, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 19:17 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beserta sejumlah pejabat melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Kamis (22/6). Uji coba KCJB rute Halim-Tegalluar-Halim juga diikuti Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.  
 
Pada uji coba ini, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melaju dengan kecepatan 355 kilometer per jam dari Stasiun Halim ke Stasiun Tegalluar. Nantinya, Jakarta hingga Tegalluar memakan waktu sekitar 45 menit. KCJB akan melayani 68 kali keberangkatan dalam 1 hari dengan daya angkut hingga 601 orang pada satu perjalanan.

