Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang menemui ratusan santri dan pegawai yang bersiaga di depan gerbang Ponpes di di Desa Mekarjaya, Indramayu, Kamis (22/6).

Panji Gumilang mengecek kesiagaan pasukannya dalam menyambut pendemo yang menggelar aksi didepan gerbang Ponpes Al Zaytun.

Untuk menghindari bentrok, polisi mengerahkan 1.200 petugas gabungan untuk mengamankan aksi demo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News