Kericuhan terjadi saat massa dari Forum Solidaritas Dharma Ayu berusaha menerobos jalan menuju Ponpes Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Indramayu, Kamis (22/6). Petugas menjaga ketat akses menuju Ponpes Al Zaytun akhirnya mengamankan 2 orang yang dianggap sebagai provokator.
Sebelumnya, massa aksi berunjuk rasa dengan 4 tuntutan utama diantaranya tangkap Panji Gumilang, tutup Al Zaytun usut aliran dana dan usut penguasaan lahan oleh Al Zaytun.
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow