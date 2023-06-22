...

Massa Aksi Paksa Masuk Gerbang, Demo di Ponpes Al Zaytun Ricuh

Toiskandar, Jurnalis · Kamis 22 Juni 2023 18:36 WIB
Kericuhan terjadi saat massa dari Forum Solidaritas Dharma Ayu berusaha menerobos jalan menuju Ponpes Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Indramayu, Kamis (22/6). Petugas menjaga ketat akses menuju Ponpes Al Zaytun akhirnya mengamankan 2 orang yang dianggap sebagai provokator.
 
Sebelumnya, massa aksi berunjuk rasa dengan 4 tuntutan utama diantaranya tangkap Panji Gumilang, tutup Al Zaytun usut aliran dana dan usut penguasaan lahan oleh Al Zaytun.

(fru)

