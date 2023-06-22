Memperingati HUT DKI Jakarta ke-496, tiga moda transportasi umum, diantaranya TransJakarta MRT dan LRT diberlakukan tarif Rp1 hanya pada hari Kamis (22/6/2023). Penumpang TransJakarta berharap pemberlakukan tarif Rp1 diperpanjang hingga seminggu ke depan

Selain promo tarif Rp1, pada HUT Jakarta diberlakukan tiket gratis masuk Monas, Ancol, dan juga fasilitas olahraga dan kolam renang dikelola Dispora DKI Jakarta

(fru)

