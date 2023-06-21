...

Jamaah Haji Usia 93 Tahun Meninggal Dunia di Arab Saudi

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 23:00 WIB
Seorang jamaah haji asal Ponorogo, Jawa Timur berusia 93 tahun meninggal dunia di Mekkah, Arab Saudi. Diketahui kondisi jamaah haji ini memburuk setelah serangkaian umroh haji hingga dirawat di rumah sakit.
 
Selain usia lanjut, jamaah haji ini diduga meninggal dunia akibat kelelahan. Kemenag Ponorogo berharap seluruh jamaah haji menghemat energi dan menjaga kesehatan hingga pelaksanaan haji usai.

