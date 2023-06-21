...

Viral! Ibu di Pandeglang Melahirkan di Dalam Mobil Pikap

Iskandar Nasution, Jurnalis · Rabu 21 Juni 2023 09:00 WIB
Sebuah video amatir memperlihatkan seorang ibu melahirkan di sebuah mobil pikap. Mobil pikap itu diketahui milik salah satu toko bangunan.
 
Dalam video, tampak para petugas kesehatan dari Puskesmas Saketi turun tangan. Alhasil, Ibu tersebut melahirkan seorang anak kembar. 
 
Diketahui, pasien yang melahirkan itu bernama Iroh, warga Saketi, Pandeglang, Banten. Usai ditangani di Puskesmas Saketi, ibu itu langsung dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang.
 
Kontributor: Iskandar Nasution 
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

