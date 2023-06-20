Presiden Joko Widodo memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berhasil mendatangkan juara Piala Dunia 2022 ke Indonesia. Jokowi menilai hal itu akan sulit jika Ketua PSSI bukan Erick Thohir.

Erick Thohir yang berdiri di samping Jokowi tampak tersenyum semringah. Presiden Jokowi berharap pertandingan melawan Argentina adalah awal dari kebangkitan persepakbolaan Indonesia.

