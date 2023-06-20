...

Pujian Jokowi untuk Erick Thohir yang Datangkan Argentina ke Indonesia

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 11:51 WIB
Presiden Joko Widodo memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berhasil mendatangkan juara Piala Dunia 2022 ke Indonesia. Jokowi menilai hal itu akan sulit jika Ketua PSSI bukan Erick Thohir.
 
Erick Thohir yang berdiri di samping Jokowi tampak tersenyum semringah. Presiden Jokowi berharap pertandingan melawan Argentina adalah awal dari kebangkitan persepakbolaan Indonesia.
 
