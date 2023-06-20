...

Presiden Jokowi Apresiasi Permainan Timnas Indonesia Vs Argentina

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 10:19 WIB
FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Timnas Argentina selesai digelar. Laga digelar di Gelora Bung Karno, Senin (19/6/2023). Hasilnya Indonesia harus mengakui keunggulan Argentina 2-0.
 
Namun permainan Indonesia menuai pujian dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebut Indonesia main dan menampilkan permainan terbaik.
 
Dengan selisih rangking sangat jauh, Indonesia bisa melayani Argentina. Diketahui Argentina menduduki peringkat satu sedang Indonesia di rangking 449.
 
Tim Liputan Okezone
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Berita Terkait

